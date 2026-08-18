Les Turlupinades L’Electron Libre Nyons

Informations pratiques

Nyons

Les Turlupinades

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif réduit

Enfants Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Christophe Pardon confronte avec brio deux univers qu’à priori tout oppose le clown et le théâtre.

Un spectacle écrit par Christophe Pardon et Cyril Griot de la Cie du Chien Noir. Mise en scène de Cyril Griot.

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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com

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English :

Christophe Pardon brilliantly brings together two worlds that, at first glance, seem polar opposites: clowning and theater.

A show written by Christophe Pardon and Cyril Griot of the Cie du Chien Noir. Directed by Cyril Griot.

L’événement Les Turlupinades Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale