Les Tziganes de Montreuil-Bellay par Virginie Daudin salle des fêtes Loudun

Les Tziganes de Montreuil-Bellay par Virginie Daudin salle des fêtes Loudun vendredi 20 mars 2026.

Les Tziganes de Montreuil-Bellay par Virginie Daudin

salle des fêtes Hôtel de ville Loudun Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Les Tziganes de Montreuil-Bellay .

salle des fêtes Hôtel de ville Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mariefrancebaustert@gmail.com

English : Les Tziganes de Montreuil-Bellay par Virginie Daudin

German : Les Tziganes de Montreuil-Bellay par Virginie Daudin

Italiano :

Espanol : Les Tziganes de Montreuil-Bellay par Virginie Daudin

L’événement Les Tziganes de Montreuil-Bellay par Virginie Daudin Loudun a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais