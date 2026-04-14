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Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens Périgueux

Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens Périgueux

Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens Périgueux lundi 27 juillet 2026.

Adresse : 22 Cours Tourny

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 5 8 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:30:00
fin : 2026-07-27 17:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Ce atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans (présence obligatoire d’un parent gratuit pour lui).

Lundi 27 juillet à 10h Dans ce paysage, que vois-tu, quels sons entends-tu, quelles odeurs te parviennent ? Plonge dans ce tableau avec tous tes sens.
© La maison dite des Consuls à Périgueux vue de la rive gauche de l’Isle Jules Coignet (19ème siècle)

Ce atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans (présence obligatoire d’un parent gratuit pour lui).

Lundi 27 juillet à 10h Dans ce paysage, que vois-tu, quels sons entends-tu, quelles odeurs te parviennent ? Plonge dans ce tableau avec tous tes sens.

Atelier en lien avec la collection permanente Beaux-arts du musée.
Durée 1h30
payant sur réservation 05 53 06 40 70   .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 

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English : Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens

This workshop is open to children aged 2 to 5 (a parent must attend free of charge).

Monday, July 27, 10am: What do you see, hear and smell in this landscape? Dive into this painting with all your senses.

L’événement Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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