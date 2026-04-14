Périgueux

Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-27 17:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Ce atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans (présence obligatoire d’un parent gratuit pour lui).

Lundi 27 juillet à 10h Dans ce paysage, que vois-tu, quels sons entends-tu, quelles odeurs te parviennent ? Plonge dans ce tableau avec tous tes sens.

© La maison dite des Consuls à Périgueux vue de la rive gauche de l’Isle Jules Coignet (19ème siècle)

Ce atelier est ouvert aux enfants de 2 à 5 ans (présence obligatoire d’un parent gratuit pour lui).

Lundi 27 juillet à 10h Dans ce paysage, que vois-tu, quels sons entends-tu, quelles odeurs te parviennent ? Plonge dans ce tableau avec tous tes sens.

Atelier en lien avec la collection permanente Beaux-arts du musée.

Durée 1h30

payant sur réservation 05 53 06 40 70 .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

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English : Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens

This workshop is open to children aged 2 to 5 (a parent must attend free of charge).

Monday, July 27, 10am: What do you see, hear and smell in this landscape? Dive into this painting with all your senses.

L’événement Les vacances au musée Le paysage dans tous les sens Périgueux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux