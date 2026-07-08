Les vacances aux archives ! archives départementales de la Haute-Saône Vesoul
mercredi 8 juillet 2026 · archives départementales de la Haute-Saône · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Les vacances aux archives !
archives départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15
Les vacances aux archives ! Les enfants de 3 à 5 ans auront accès à une lecture contée et un atelier pour confectionner un cerisier en fleur de 11h à 12h. Les jeunes de 6 à 13 ans pourront découvrir l’exposition et l’atelier origami ainsi qu’avoir l’opportunité de fabriqué un badge de 15h à 16h. .
archives départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 30 archives@haute-saone.fr
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English : Les vacances aux archives !
L’événement Les vacances aux archives ! Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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