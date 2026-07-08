Les vacances aux archives ! archives départementales de la Haute-Saône Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Les vacances aux archives !

archives départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15

Les vacances aux archives ! Les enfants de 3 à 5 ans auront accès à une lecture contée et un atelier pour confectionner un cerisier en fleur de 11h à 12h. Les jeunes de 6 à 13 ans pourront découvrir l’exposition et l’atelier origami ainsi qu’avoir l’opportunité de fabriqué un badge de 15h à 16h. .

archives départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 30 archives@haute-saone.fr

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English : Les vacances aux archives !

L’événement Les vacances aux archives ! Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL