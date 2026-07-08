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Les vacances aux archives ! archives départementales de la Haute-Saône Vesoul

mercredi 8 juillet 2026 · archives départementales de la Haute-Saône · Vesoul

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
archives départementales de la Haute-Saône
Adresse
14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Vesoul

Les vacances aux archives !

archives départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15

Les vacances aux archives ! Les enfants de 3 à 5 ans auront accès à une lecture contée et un atelier pour confectionner un cerisier en fleur de 11h à 12h. Les jeunes de 6 à 13 ans pourront découvrir l’exposition et l’atelier origami ainsi qu’avoir l’opportunité de fabriqué un badge de 15h à 16h.   .

archives départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 30  archives@haute-saone.fr

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English : Les vacances aux archives !

L’événement Les vacances aux archives ! Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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