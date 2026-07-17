AGENDA · Arcueil
Les Vacances de Mr Hulot, Espace Jean Vilar, Arcueil
samedi 18 juillet 2026 · Espace Jean Vilar · Arcueil
Informations pratiques
Les Vacances de Mr Hulot Samedi 18 juillet, 14h00 Espace Jean Vilar Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T15:28:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T15:28:00+02:00
Espace Jean Vilar 1, rue Paul Signac, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=1232&idMS=FR63JJQ&ps=scare »}]
Ciné-glace – Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait, sauf monsieur Hulot qui, pipe en l’air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle …
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