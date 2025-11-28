Les Vacances des 7-14 ans, atelier vitrail de feu et de couleurs Figeac
Les Vacances des 7-14 ans, atelier vitrail de feu et de couleurs Figeac vendredi 10 juillet 2026.
Les Vacances des 7-14 ans, atelier vitrail de feu et de couleurs
place vival Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce sont souvent de véritables livres d’images qui jouent avec la lumière
N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce sont souvent de véritables livres d’images qui jouent avec la lumière. Initie-toi à l’art du vitrail tu toucheras les outils et les matériaux des maîtres verriers et tu réaliseras même ton petit vitrail personnel ! Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans ne peuvent pas être accueillis. Sur réservation
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place vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
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English :
Are you not fascinated by stained glass windows in churches? They are often veritable picture books that play with light
L’événement Les Vacances des 7-14 ans, atelier vitrail de feu et de couleurs Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lacapelle Marival