Figeac

Visite Atelier Osiris Végétant au Musée Champollion de Figeac

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait

En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris ! Cette animation, partagée entre visite du musée et modelage dans un atelier de potier propose aux enfants de revivre cette expérience et de participer à la renaissance d’Osiris ! Rendez-vous et inscription obligatoire, jauge limitée pour les de 7à 12 ans).

.

Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Egypt, to celebrate Osiris, the god of the dead but also the god of fertility and plant growth, Osiris were made of clay, planted with barley seeds and watered

L’événement Visite Atelier Osiris Végétant au Musée Champollion de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac