Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, de Feu et de Couleurs

Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-30

N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce sont souvent de véritables livres d’images qui jouent avec la lumière

N’es-tu pas fasciné par les vitraux des églises ? Ce sont souvent de véritables livres d’images qui jouent avec la lumière. Initie-toi à l’art du vitrail tu toucheras les outils et les matériaux des maîtres verriers et tu réaliseras même ton petit vitrail personnel ! Parents bienvenus ! Les enfants de 6 ans ne peuvent pas être accueillis. Sur réservation

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Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie info@tourisme-figeac.com

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English :

Are you not fascinated by stained glass windows in churches? They are often veritable picture books that play with light

L’événement Les Vacances des 7-14 ans, Atelier Vitrail, de Feu et de Couleurs Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac