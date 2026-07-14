Les vendredis Concerts Crozon
vendredi 14 août 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Les vendredis Concerts
27 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Les vendredis concerts 5ème Edition Reprises de vos tubes préférés Français et Internationales des Années 80’s à nos jours. Pop Rock, blues, country, Jazz, Finger’s style en passant par un blind test. Nos artistes multiples vous replongerons dans votre passé musical. .
27 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 93 51 66
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English :
L’événement Les vendredis Concerts Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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