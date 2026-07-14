Informations pratiques

Crozon

Les vendredis Concerts

27 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Les vendredis concerts 5ème Edition Reprises de vos tubes préférés Français et Internationales des Années 80’s à nos jours. Pop Rock, blues, country, Jazz, Finger’s style en passant par un blind test. Nos artistes multiples vous replongerons dans votre passé musical. .

27 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 93 51 66

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English :

L’événement Les vendredis Concerts Crozon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime