Les vendredis Couture avec les Effilochés Académie du Climat Paris

Informations pratiques

POUR QUI ? Tout public, mais un seul impératif : être AUTONOME.

EST-CE UNE FORMATION ? Cet évènement n’est pas une formation. C’est un échange entre passionné.es d’arts du fil.

QUE FAUT-IL APPORTER ? Votre vêtement abîmé, votre projet, votre patron, votre tissu !

Nous vous conseillons également d’apporter votre mercerie : fil assorti à votre tissu, boutons, petit matériel auquel vous êtes habitué.e. De nombreux outils nécessaires sont sur place et notre atelier dispose d’aiguilles à coudre, d’aiguilles à tricoter, de fil, mais aussi de tambours pour la broderie ou encore de machines à coudre.

DOIS-JE M’INSCRIRE ? Les places étant limitées, l’inscription est recommandée. Si vous venez sans inscription, nous vous accueillons volontiers s’il reste de la place.

QUE FAIRE SI JE SUIS INSCRIT.E MAIS QUE JE NE PEUX PLUS VENIR…

Prévenez – nous ! Un imprévu ? Avec un rapide mail pour nous avertir, vous permettez à une autre personne de venir coudre ou tricoter avec nous. Merci pour elle ! Email : permanences@leseffiloches.com esvtureNL

OÙ SE RETROUVE-T-ON ? À la salle « Manufacture », au 2e étage de l’Académie, un.e bénévole de l’association Les Effilochés vous accueille.

Pour l’atelier du 10 juillet les inscriptions ouvrent le 3 juillet > cliquez ici

Pour l’atelier du 17 juillet les inscriptions ouvrent le 10 >cliquez ici

Pour l’atelier du 24 juillet les inscriptions ouvrent le 17 >cliquez ici

Cette permanence est assurée par l’association Les Effilochés qui a pour but de promouvoir les arts du fil à travers l’organisation d’ateliers créatifs.

INFO-CLIMAT – APPRENDRE À COUDRE, RÉPARER, TRANSFORMER SES VÊTEMENTS, ÇA CHANGE QUOI ? Chaque année, chaque Français.e achète en moyenne 10 kg de vêtements, de linge de maison et de chaussures. Le textile fait partie des industries les plus impactantes au monde ! La production d’un jean utilise 8 000 L d’eau, et il parcourt l’équivalent de 1,5 fois le tour du monde avant d’arriver en boutique. Et seulement ⅓ de nos vêtements sont actuellement collectés et triés pour être réutilisés ou recyclés… Apprendre à réparer soi-même ses vêtements et à créer ses propres accessoires en tissus de récup’ c’est agir pour la planète !

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Recevez le programme hebdomadaire del’Académie du Climat pour ne rien rater !

Venez réparer vos vêtements, réaliser vos projets couture, tricot, broderie… entouré.e d’autres passionné.es.

Du vendredi 10 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

vendredi

de 19h00 à 22h00

gratuit

Il est fortement conseillé de s’inscrire car les ateliers ont du succès…

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T19:00:00+02:00_2026-07-10T22:00:00+02:00;2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T22:00:00+02:00;2026-07-24T19:00:00+02:00_2026-07-24T22:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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