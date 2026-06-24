Les vendredis d’été de la pétanque Rue des écoles Égletons
vendredi 24 juillet 2026 · Rue des écoles · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Les vendredis d’été de la pétanque
Rue des écoles Boulodrome Égletons Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Ouvert à tous.
Jet du but à 20h
Concours en doublette
10€/équipe. 4 parties pour tous.
Buvette et restauration sur place. .
Rue des écoles Boulodrome Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine gil19lbce@orange.fr
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English : Les vendredis d’été de la pétanque
L’événement Les vendredis d’été de la pétanque Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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