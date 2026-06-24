UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Égletons

Les vendredis d’été de la pétanque Rue des écoles Égletons

vendredi 24 juillet 2026 · Rue des écoles · Égletons

Les vendredis d’été de la pétanque Rue des écoles Égletons

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue des écoles
Adresse
Boulodrome
Ville
19300 Égletons
Département
Corrèze
Tarif
10 10 0 Tarif de base plein tarif

Égletons

Les vendredis d’été de la pétanque

Rue des écoles Boulodrome Égletons Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Ouvert à tous.
Jet du but à 20h
Concours en doublette
10€/équipe. 4 parties pour tous.
Buvette et restauration sur place.   .

Rue des écoles Boulodrome Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   gil19lbce@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vendredis d’été de la pétanque

L’événement Les vendredis d’été de la pétanque Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

À voir aussi à Égletons (Corrèze)