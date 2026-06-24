Les vendredis d’été de la pétanque Rue des écoles Égletons

Informations pratiques

Égletons

Les vendredis d’été de la pétanque

Rue des écoles Boulodrome Égletons Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Ouvert à tous.

Jet du but à 20h

Concours en doublette

10€/équipe. 4 parties pour tous.

Buvette et restauration sur place. .

Rue des écoles Boulodrome Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine gil19lbce@orange.fr

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English : Les vendredis d’été de la pétanque

L’événement Les vendredis d’été de la pétanque Égletons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières