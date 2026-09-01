Les Vendredis du Patrimoine Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Les Vendredis du Patrimoine
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Tout public
Une rencontre mensuelle et informelle sur une thématique liée à l’actualité du patrimoine châlonnais.
Public adulte. Accès libre. .
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : Les Vendredis du Patrimoine
L’événement Les Vendredis du Patrimoine Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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