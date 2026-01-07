Les vendredis du rire Pierre-Yves Noël Cloyes-les-Trois-Rivières

Les vendredis du rire Pierre-Yves Noël

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Avec son spectacle Ressuscite les stars Pierre-Yves Noël, ancien du Don Camilo et et du Lido, va ressusciter les stars de la chanson et du cinéma par ses imitations. Un one-man show mêlant humour et hommage.

Spectacle suivi d’une rencontre conviviale avec l’artiste.

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

With his show Ressuscite les stars (Resurrect the stars), Pierre-Yves Noël, a former Don Camilo and Lido star, brings song and movie stars back to life with his imitations. A one-man show combining humor and tribute.

Show followed by a convivial meeting with the artist.

