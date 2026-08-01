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AGENDA · Marseille 8e Arrondissement

Les vendredis du stade nautique DJ Set Baker Music Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

vendredi 14 août 2026 · Stade nautique municipal Florence Arthaud · Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Stade nautique municipal Florence Arthaud
Adresse
6 Promenade Georges Pompidou
Ville
13008 Marseille 8e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 8e Arrondissement

Les vendredis du stade nautique DJ Set Baker Music

Vendredi 14 août 2026 de 16h30 à 23h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:30:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Les vendredis soir, le stade nautique Florence Arthaud devient votre spot idéal !
Activités nautiques, ateliers sportifs, animations musicales et food-trucks au bord de mer.

L’emblématique stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes tous les vendredis de 16h30 à 23h pour des moments festifs à l’occasion de l’Été Marseillais.

Que vous ayez l’âme chill ou envie de bouger, il y en aura pour tous les goûts !

Les vendredis du mois d’août proposeront une programmation exclusive de DJ marseillais, mettant en avant la vibrante scène musicale locale.

L’occasion de découvrir les talents de la région, dans un cadre exceptionnel face à la mer sous le coucher du soleil.

Au programme le 14 août

► Baker Music

Baker Music est un DJ associé à la scène festive du Sud et aux formats club et restaurant festif. On le retrouve notamment dans des programmations à Aix-Marseille / La Ciotat, avec des sets pensés pour accompagner des soirées hybrides allant du dîner-show au club, parfois en dialogue avec des performances live comme le saxophone. Son positionnement, à confirmer avec l’artiste, semble orienté vers une énergie dancefloor accessible, festive et événementielle, adaptée aux rooftops, clubs et formats privés ou grand public.


► Activités communes à tous les vendredis :

– Activités pédagogiques sur le biodiversité

16h00 à 17h30 Atelier  Pieds dans l’eau  à la découverte de la biodiversité
Inscriptions en ligne sur etemarseillais.fr

– Activités nautiques

De 17h à 20h différents créneaux disponibles

Initiation/Découverte du paddle
Initiation à la Voile en équipage 
Initiation/Découverte du kayak

Inscriptions en ligne sur etemarseillais.fr ou sur place (dans la limite des places disponibles)

► Activités proposées par les partenaires et associations résidentes du stade nautique
Avi Sourire, Massilia Neda, Mixivoile, Refaire Surface, Dunes, Grand Bleu, l’UCPA.


Accessibilité
Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre en compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Contactez : accueil-snfa@marseille.fr

Restrictions 
Il est interdit de fumer dans l’enceinte du stade.
Chiens interdits même tenu en laisse à l’exception des chiens-guides.
Contrôles de sécurité en place pour l’accès au site   .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

On Friday nights, the Florence Arthaud Water Sports Center is the perfect spot for you!

L’événement Les vendredis du stade nautique DJ Set Baker Music Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-27 par Ville de Marseille

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