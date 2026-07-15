LES VENDREDIS GOURMANDS DU COMPTOIR DU LAURAGAIS Avignonet-Lauragais
vendredi 17 juillet 2026 · Avignonet-Lauragais
Informations pratiques
Avignonet-Lauragais
LES VENDREDIS GOURMANDS DU COMPTOIR DU LAURAGAIS
PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-17
Dégustations gratuites de produits locaux.
Tous les vendredis profitez de nos dégustations gratuites !
Une occasion parfaite pour échanger avec nous dans une ambiance conviviale. .
PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 69 46 mhg@tourismehg.com
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English :
Free tastings of local products.
L’événement LES VENDREDIS GOURMANDS DU COMPTOIR DU LAURAGAIS Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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