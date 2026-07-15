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LES VENDREDIS GOURMANDS DU COMPTOIR DU LAURAGAIS Avignonet-Lauragais

vendredi 17 juillet 2026 · Avignonet-Lauragais

LES VENDREDIS GOURMANDS DU COMPTOIR DU LAURAGAIS Avignonet-Lauragais

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
PORT-LAURAGAIS
Ville
31290 Avignonet-Lauragais
Département
Haute-Garonne
Tarif

Avignonet-Lauragais

LES VENDREDIS GOURMANDS DU COMPTOIR DU LAURAGAIS

PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-17

Dégustations gratuites de produits locaux.
Tous les vendredis profitez de nos dégustations gratuites !
Une occasion parfaite pour échanger avec nous dans une ambiance conviviale.   .

PORT-LAURAGAIS Avignonet-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 69 46  mhg@tourismehg.com

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English :

Free tastings of local products.

L’événement LES VENDREDIS GOURMANDS DU COMPTOIR DU LAURAGAIS Avignonet-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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