Les vendredis sashiko [Hors les murs] Maison de quartier Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 10:00 – 12:00

Gratuit : non 20€/150€ Tarifs20€ la séance150€ pour les adhérent·e·s.180€ pour les non adhérent·e·s Adulte, En famille, Etudiant, Senior

Venez vous initier ou continuer la pratique du Sashiko dans une ambiance conviviale et de partages.Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi apporter un de vos jean’s ou veste en jean pour leur redonner un petit coup de neuf avec une broderie sashiko ! Au programme :– initiation au point sashiko– réalisation de carrés avec différents motifs– accompagnement dans vos projets personnels « Le sashiko est une technique japonaise de broderie. Utilisée historiquement pour rapiécer des vêtements, les rendre plus solides ou les matelasser, elle sert également à des fins décoratives. » Le matériel est fourni et de seconde main. Possibilité de venir avec votre propre matériel également.Pas besoin de connaissances particulières, c’est très accessible et relaxant !Parfait pour papoter en même temps :) Cycle annuel de 10 séances1 vendredi par mois, 10h–12h, hors vacances scolaires :– 11 septembre– 9 octobre– 13 novembre : possibilité de travailler sur une décoration pour les fêtes de fin d’année– 11 décembre : possibilité de travailler sur un projet à offrir– 15 janvier– 12 février– 12 mars– 9 avril– 14 mai– 11 juin– 18 juin

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-vendredis-sashiko-hors-les-murs/date:2026-09-11



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