LES VENTS D’ANGES REQUIEM DE FAURE Carcassonne
samedi 10 octobre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
LES VENTS D’ANGES REQUIEM DE FAURE
103 Rue Trivalle Carcassonne Aude
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
L’ensemble vocal Le Choeur Saint-Louis, sous la baguette d’Henri Ormières, propose le requiem de Faure
Le Choeur Saint-Louis, qui compte une trentaine de chanteurs, sera, pour l’occasion, accompagné du Choeur Maidstone choral union ( Grande Bretagne)
Dans le cadre du festival musical Les Vents d’Anges, organisé par l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane.
Direction musicale Henri Ormières.
Gratuit moins de 12 ans.
.
103 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 25 51 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The vocal ensemble Le Choeur Saint-Louis, conducted by Henri Ormières, will perform Fauré’s Requiem
Le Choeur Saint-Louis, which consists of about thirty singers, will be joined for the occasion by the Maidstone Choral Union (Great Britain)
As part of the “Les Vents d’Anges” music festival, organized by the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association.
Musical direction: Henri Ormières.
Free for children under 12.
L’événement LES VENTS D’ANGES REQUIEM DE FAURE Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-10 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- NOCTURNES DU PONT VIEUX Carcassonne 18 août 2026
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE À 2 TEMPS Carcassonne 18 août 2026
- LA MER POUR HORIZON Carcassonne 19 août 2026
- PÉNICHE EN FÊTE MARC HÉVÉA Carcassonne 19 août 2026
- RUGBY À XV US CARCASSONNE XV / ALBI XV Carcassonne 21 août 2026