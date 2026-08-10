Informations pratiques

Carcassonne

LES VENTS D’ANGES REQUIEM DE FAURE

103 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’ensemble vocal Le Choeur Saint-Louis, sous la baguette d’Henri Ormières, propose le requiem de Faure

Le Choeur Saint-Louis, qui compte une trentaine de chanteurs, sera, pour l’occasion, accompagné du Choeur Maidstone choral union ( Grande Bretagne)

Dans le cadre du festival musical Les Vents d’Anges, organisé par l’association Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane.

Direction musicale Henri Ormières.

Gratuit moins de 12 ans.

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103 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 25 51 45

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English :

The vocal ensemble Le Choeur Saint-Louis, conducted by Henri Ormières, will perform Fauré’s Requiem

Le Choeur Saint-Louis, which consists of about thirty singers, will be joined for the occasion by the Maidstone Choral Union (Great Britain)

As part of the “Les Vents d’Anges” music festival, organized by the Orgues en Bastide Saint-Louis et Barbacane association.

Musical direction: Henri Ormières.

Free for children under 12.

L’événement LES VENTS D’ANGES REQUIEM DE FAURE Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-10 par