« Les vers marins à la rescousse des grands brûlés » – Rencontre avec le scientifique Franck Zal Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Informations pratiques

Une découverte qui révolutionne la médecine !

Sur les plages bretonnes, entre deux marées, un ver marin, l’arénicole, se cache sous des tortillons de sable bien connus des promeneurs. Ce petit ver survit six heures en apnée grâce à son hémoglobine qui fixe quarante fois plus d’oxygène que l’hémoglobine humaine !

Un vrai trésor sous le sable dont Franck Zal, chercheur au CNRS de Roscoff, a tiré une molécule oxygénante qui révolutionne la chirurgie mondiale. Déjà utilisée pour les greffes, elle peut assurer les besoins en oxygène dans de nombreux cas : cicatrisation, brûlures, AVC, traumatismes crâniens, drépanocytose…

En 2023, Hemarina, la start-up bretonne de Franck Zal, attire les investisseurs du monde entier. Le chercheur raconte cette avancée extraordinaire pour l’humanité. Il relate aussi son parcours hors norme, d’enfant d’ouvrier qui, suivant la voie de ses parents — travail, courage et persévérance —, s’est hissé au plus haut niveau scientifique malgré la jalousie, les obstacles, l’espionnage.

Son livre Un trésor sous le sable est écrit avec Elena Sender, biologiste, journaliste scientifique, autrice et réalisatrice, et Robert Thibierge, réalisateur et producteur de documentaires.

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En savoir plus sur Franck Zal Franck Zal est un scientifique français, docteur en biologie marine. Ses travaux dans le domaine de l’hémoglobine lui ont valu la médaille de bronze du CNRS en 2001. En 2007, il quitte le CNRS et fonde HEMARINA, un laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans le développement de produits de santé reposant sur les propriétés de l’hémoglobine du ver marin arénicole. Il publie Un trésor sous le sable aux éditions Les Arènes en 2024.

Dans le cadre de l’Automne de la Science 2026, la bibliothèque vous convie à venir écouter Franck Zal nous parler des pouvoirs extraordinaires des vers marins utilisés dans la recherche médicale et qu’il décrit dans son livre « Un trésor sous le sable ».

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T21:00:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

+33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr



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