Les vestiges de la villa gallo-romaine de Colomiers, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Les vestiges de la villa gallo-romaine de Colomiers Vendredi 18 septembre, 19h00 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Gratuit. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

La Société d’archéologie et d’histoire locale vous propose une conférence animée par Dominique Allios, maître de conférences en histoire de l’art et archéologie médiévale, et membre de l’association. Une occasion de découvrir les connaissances les plus récentes sur le patrimoine et l’histoire locale.

Pavillon blanc Henri-Molina 4, place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 50 00 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/ Gare, bus et parking à proximité

La Société d’archéologie et d’histoire locale vous propose une conférence, animée par Dominique Allios, membre de l’association et Maître de conférences en Histoire de l’Art et archéologie médiévale.

©SAHLC