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Les vidéos du mercredi, Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage, Rennes

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 6e étage · Rennes

Les vidéos du mercredi, Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 28 avril 2027
Lieu
Bibliothèque des Champs Libres - 6e étage
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Les vidéos du mercredi 21 octobre 2026 – 28 avril 2027, certains mercredis Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T11:15:00+02:00
Fin : 2027-04-28T10:30:00+02:00 – 2027-04-28T11:15:00+02:00

Des films d’animation et des courts métrages pour faire rêver les enfants. Une sélection de films réalisée par les bibliothécaires spécialistes du cinéma jeunesse vous est proposée au 6ème étage de la bibliothèque.

Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Une projection dédiée au jeune public (à partir de 3 ans).

Marion Denoual

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