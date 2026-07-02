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Les vies de la photographie, Le Château d’Eau, Toulouse

samedi 17 octobre 2026 · Le Château d'Eau · Toulouse

Les vies de la photographie, Le Château d’Eau, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Lieu
Le Château d'Eau
Adresse
Place Laganne, 31300 Toulouse, France
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Les vies de la photographie 17 octobre 2026 – 31 janvier 2027 Le Château d’Eau Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2027-01-31T11:00:00+01:00 – 2027-01-31T18:00:00+01:00

exposition des collections du Château d’Eau et des musées toulousains

Le Château d’Eau Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245235 https://chateaudeau.toulouse.fr La galerie Le Château d’Eau est un lieu d’expositions et d’événements de photographie à Toulouse.
exposition des collections du Château d’Eau et des musées toulousains

© Keiichi Tahara_collection Le Château d’Eau

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