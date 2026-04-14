Les villages perchés, Fayence Collège, Fayence

Les villages perchés Dimanche 24 mai, 07h00 Fayence Collège Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T15:00:00+02:00

Le VELO CLUB DU PAYS DE FAYENCE est heureux de vous accueillir pour cette randonnée cyclotouriste au coeur de notre magnifique pays de Fayence et de ses alentours. Que vous soyez venu pour le plaisir de rouler, la découverte de nouveaux paysages ou simplement le partage entre passionnés, cette journée est la votre. Prenez le temps de profiter des routes , du soleil et de la bonne humeur du groupe. Très belle randonnée à toutes et à tous

Limitées à 99 participants

Ouvertes aux plus de 16 ans

RDV le 24 mai 2026 à 7h00 collège de Fayence

Départ groupé à 7h30

PETIT PARCOURS : 87 KMS / 1400 M D+

GRAND PARCOURS :108 KMS / 1750 M D+

Fayence Collège 851 route de Fréjus 83 440 FAYENCE Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/velo-club-du-pays-de-fayence/adhesions/les-villages-perches/widget-vignette?fbclid=IwdGRjcAQV67FjbGNrBBXrjGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHmEz9WPSUosK791vCIYyZvtQFaWBUhUNSn1GrxyRU9nxJhhe4JD7dejdHF0F_aem_Qg-_G1KTwDpAANeoG9r7Nw »}]

Randonnée sur route 2 parcours