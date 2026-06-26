Informations pratiques

Cravant-les-Côteaux

Les Vindredis d’Été au Domaine de Bel Air

3 Bel air Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-21

Le domaine de Bel Air cet été quatre soirées conviviales de type guinguette au domaine.

Au programme dégustation de nos vins, présence d’un Food truck, rencontre avec un vigneron invité d’une autre région, musique et ambiance chaleureuse au cœur du vignoble.

Le domaine de Bel Air cet été quatre soirées conviviales de type guinguette au domaine.

Au programme dégustation de nos vins, présence d’un Food truck, rencontre avec un vigneron invité d’une autre région, musique et ambiance chaleureuse au cœur du vignoble. .

3 Bel air Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

This summer, the Bel Air estate is hosting four fun “guinguette”-style evenings on the estate.

On the program: wine tastings, a food truck, a meet-and-greet with a guest winemaker from another region, music, and a warm, welcoming atmosphere in the heart of the vineyard.

L’événement Les Vindredis d’Été au Domaine de Bel Air Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme