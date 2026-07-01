Les Vins-dredis de l’été Vent celtique Parnay
vendredi 24 juillet 2026 · Parnay
Informations pratiques
Parnay
Les Vins-dredis de l’été Vent celtique
Les Hauts de Valbrun, Chem. de Béniquet Parnay Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Les Vins-dredis de Rocheville en 2026 une invitation au voyage !
En juillet et août, venez vous détendre sur la terrasse panoramique du Domaine de Rocheville le vendredi soir avec les apéritifs musicaux, les fameux Vins-dredis de l’été.
En début de soirée, avant le coucher du soleil, vous êtes accueillis pour une dégustation des vins du domaine accompagnée de bouchées apéritives thématiques dans une ambiance chaleureuse et intimiste.
Et pour le plaisir des oreilles, tout en profitant du paysage, appréciez la musique de grands noms de la scène française et internationale en fonction du thème de la soirée !
Ce vendredi, le thème de la soirée est le suivant Vent celtique .
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 20h. .
Les Hauts de Valbrun, Chem. de Béniquet Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr
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English :
Rocheville’s Wine Wednesdays in 2026: An Invitation to Travel!
L’événement Les Vins-dredis de l’été Vent celtique Parnay a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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