Pau

Les Violons de Pragues

8 Rue Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.

Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage… .

8 Rue Bernadotte Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Les Violons de Pragues

L’événement Les Violons de Pragues Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau