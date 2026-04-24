Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Violons de Pragues Pau

Les Violons de Pragues Pau

Les Violons de Pragues Pau jeudi 24 septembre 2026.

Adresse : 8 Rue Bernadotte

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : jeudi 24 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5

Pau

Les Violons de Pragues

8 Rue Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.
Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage…   .

8 Rue Bernadotte Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Violons de Pragues

L’événement Les Violons de Pragues Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)