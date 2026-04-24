Les Violons de Pragues Pau
Les Violons de Pragues Pau jeudi 24 septembre 2026.
Pau
Les Violons de Pragues
8 Rue Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Venez découvrir un concert éblouissant reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, Mozart, Paganini, Fauré et tant d’autres, mais aussi Dvorak et Smetana, ces deux fameux compositeurs tchèques que les Violons de Prague ressentent si profondément.
Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble 100% Tchèque, qui sublimera à coup sûr cette belle musique. Peut-être ressortirez-vous de ce concert profondément émus et envoûtés…Bon voyage… .
8 Rue Bernadotte Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Les Violons de Pragues
L’événement Les Violons de Pragues Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau
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