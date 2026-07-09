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Les visages de La Place : 10 ans de La Place La Place Paris

vendredi 2 octobre 2026 · La Place · Paris

Les visages de La Place : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

LES VISAGES DE LA PLACE : INSTALLATION PHOTOGRAPHIQUE, NUMÉRIQUE ET PARTICIPATIVE

À travers une installation pensée spécialement pour les 10 ans de La Place, artistes, publics et communautés seront mis à l’honneur au sein d’un parcours consacré à celles et ceux qui font vivre le lieu. Entre archives, photographie et création contemporaine, cette installation invite à porter un nouveau regard sur l’aventure humaine de La Place et sur sa nouvelle page qui s’ouvre.

Une célébration des visages, des parcours et des énergies qui ont modelé son ADN au cours de la
dernière décennie.

Détail des horaires :

  • Vendredi 2 octobre, 15h > 18h
  • Vendredi 2 octobre, 18h > 21h
  • Samedi 3 octobre, 11h > 14h
  • Samedi 3 octobre, 14h > 17h
  • Samedi 3 octobre, 17h > 19h
  • Dimanche 4 octobre, 11h > 15h
  • Dimanche 4 octobre, 15h > 19h
  • Lundi 5 octobre, 15h > 18h
  • Lundi 5 octobre, 18h > 20h
  • Mardi 6 octobre, 15h > 18h
  • Mardi 6 octobre, 18h > 20h
  • Mercredi 7 octobre, 15h > 18h
  • Mercredi 7 octobre, 18h > 20h
  • Jeudi 8 octobre, 15h > 18h
  • Jeudi 8 octobre, 18h > 20h

Exposition à voir du Vendredi 2 au Jeudi 8 Octobre à La Place.
Du vendredi 02 octobre 2026 au jeudi 08 octobre 2026 :
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-09T01:59:59+02:00
Date(s) :

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/festivals/10-ans-la-place-exposition


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