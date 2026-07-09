Les visages de La Place : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

LES VISAGES DE LA PLACE : INSTALLATION PHOTOGRAPHIQUE, NUMÉRIQUE ET PARTICIPATIVE

À travers une installation pensée spécialement pour les 10 ans de La Place, artistes, publics et communautés seront mis à l’honneur au sein d’un parcours consacré à celles et ceux qui font vivre le lieu. Entre archives, photographie et création contemporaine, cette installation invite à porter un nouveau regard sur l’aventure humaine de La Place et sur sa nouvelle page qui s’ouvre.

Une célébration des visages, des parcours et des énergies qui ont modelé son ADN au cours de la

dernière décennie.

Détail des horaires :

Vendredi 2 octobre, 15h > 18h

Vendredi 2 octobre, 18h > 21h

Samedi 3 octobre, 11h > 14h

Samedi 3 octobre, 14h > 17h

Samedi 3 octobre, 17h > 19h

Dimanche 4 octobre, 11h > 15h

Dimanche 4 octobre, 15h > 19h

Lundi 5 octobre, 15h > 18h

Lundi 5 octobre, 18h > 20h

Mardi 6 octobre, 15h > 18h

Mardi 6 octobre, 18h > 20h

Mercredi 7 octobre, 15h > 18h

Mercredi 7 octobre, 18h > 20h

Jeudi 8 octobre, 15h > 18h

Jeudi 8 octobre, 18h > 20h

Exposition à voir du Vendredi 2 au Jeudi 8 Octobre à La Place.

Du vendredi 02 octobre 2026 au jeudi 08 octobre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-09T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/festivals/10-ans-la-place-exposition



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