Les visages de La Place : 10 ans de La Place La Place Paris
vendredi 2 octobre 2026 · La Place · Paris
Informations pratiques
LES VISAGES DE LA PLACE : INSTALLATION PHOTOGRAPHIQUE, NUMÉRIQUE ET PARTICIPATIVE
À travers une installation pensée spécialement pour les 10 ans de La Place, artistes, publics et communautés seront mis à l’honneur au sein d’un parcours consacré à celles et ceux qui font vivre le lieu. Entre archives, photographie et création contemporaine, cette installation invite à porter un nouveau regard sur l’aventure humaine de La Place et sur sa nouvelle page qui s’ouvre.
Une célébration des visages, des parcours et des énergies qui ont modelé son ADN au cours de la
dernière décennie.
Détail des horaires :
- Vendredi 2 octobre, 15h > 18h
- Vendredi 2 octobre, 18h > 21h
- Samedi 3 octobre, 11h > 14h
- Samedi 3 octobre, 14h > 17h
- Samedi 3 octobre, 17h > 19h
- Dimanche 4 octobre, 11h > 15h
- Dimanche 4 octobre, 15h > 19h
- Lundi 5 octobre, 15h > 18h
- Lundi 5 octobre, 18h > 20h
- Mardi 6 octobre, 15h > 18h
- Mardi 6 octobre, 18h > 20h
- Mercredi 7 octobre, 15h > 18h
- Mercredi 7 octobre, 18h > 20h
- Jeudi 8 octobre, 15h > 18h
- Jeudi 8 octobre, 18h > 20h
Exposition à voir du Vendredi 2 au Jeudi 8 Octobre à La Place.
Du vendredi 02 octobre 2026 au jeudi 08 octobre 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-09T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/festivals/10-ans-la-place-exposition
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