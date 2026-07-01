Les visites exceptionnelles de Bimbo Saké, Théâtre Sorano, Toulouse

Informations pratiques

Les visites exceptionnelles de Bimbo Saké Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Théâtre Sorano Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservations dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites exceptionnelles avec la diva Bimbo Saké

Laissez-vous guider par l’inimitable Bimbo Saké pour une découverte décalée et originale du Théâtre Sorano.

Entre anecdotes, humour et regard insolite sur les lieux, cette visite exceptionnelle vous invite à explorer le théâtre autrement et à en révéler les coulisses sous un jour inattendu.

Théâtre Sorano 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0532093235 http://theatre-sorano.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-sorano.fr/ »}] http://www.theatre-sorano.fr Implanté et créé en 1964 par le metteur en scène et comédien Maurice Sarrazin au coeur du Quartier des Sciences de Toulouse sur les allées Jules Guesde, le Théâtre Sorano est avant tout une « maison », un lieu de création habité amoureusement par une équipe et des artistes qui ont à cœur de faire vivre les œuvres au-delà d’elles-mêmes et de les partager le plus largement possible. Retrouver dans ce lieu l’énergie d’un théâtre populaire d’aujourd’hui. Métro ligne B (stations Carmes ou Palais de Justice), Tranway T1 et T2 (terminus Palais de Justice), Bus ligne 1 (arrêt Grand Rond / Jardin Royal), ligne 2 et 10 (arrêt Grand Rond / Jardin des Plantes), ligne12 (arrêt Palais de Justice) et ligne 29 (terminus Grand Rond).

Visites exceptionnelles avec la diva Bimbo Saké

©Adrien Laprade