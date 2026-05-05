Les visites flashs, Musée Fenaille, Rodez

Les visites flashs Samedi 23 mai, 20h30, 21h30 Musée Fenaille Aveyron

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir l’essentiel en un temps record ! Les visites flashs sont des présentations de 20mn qui permettent d’avoir un premier regard sur les collections du musée Fenaille. Deux thématiques sont proposées :

Les statues-menhirs : 20h30 – 21h30 ; rdv dans la salle des statues-menhirs (3e étage).

Rodez antique : 20h30 – 21h30 ; rdv devant la maquette de Segodunum (2e étage).

Musée Fenaille 14 Place Eugene Raynaldy, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738430 https://musee-fenaille.rodezagglo.fr Histoire du Rouergue, de la préhistoire au XVIe siècle.

Collection de statues-menhirs la plus importante de France.

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir l’essentiel en un temps record ! Les visites flashs sont des présentations de 20mn qui permettent d’avoir un premier regard sur les collections du musée …

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