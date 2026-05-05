Les visites flashs, Musée Fenaille, Rodez
Les visites flashs, Musée Fenaille, Rodez samedi 23 mai 2026.
Les visites flashs Samedi 23 mai, 20h30, 21h30 Musée Fenaille Aveyron
Gratuit, sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Profitez de la Nuit des musées pour découvrir l’essentiel en un temps record ! Les visites flashs sont des présentations de 20mn qui permettent d’avoir un premier regard sur les collections du musée Fenaille. Deux thématiques sont proposées :
Les statues-menhirs : 20h30 – 21h30 ; rdv dans la salle des statues-menhirs (3e étage).
Rodez antique : 20h30 – 21h30 ; rdv devant la maquette de Segodunum (2e étage).
Musée Fenaille 14 Place Eugene Raynaldy, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738430 https://musee-fenaille.rodezagglo.fr Histoire du Rouergue, de la préhistoire au XVIe siècle.
Collection de statues-menhirs la plus importante de France.
Profitez de la Nuit des musées pour découvrir l’essentiel en un temps record ! Les visites flashs sont des présentations de 20mn qui permettent d’avoir un premier regard sur les collections du musée …
©Ministère de la culture
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