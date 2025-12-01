Les visites gourmandes Place du 11 Août 1944 Cluny
Les visites gourmandes Place du 11 Août 1944 Cluny samedi 27 décembre 2025.
Les visites gourmandes
Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 15:00:00
fin : 2025-12-28 16:30:00
Date(s) :
2025-12-27
La nouveauté de cette seconde édition un chef spécialiste de la cuisine médiévale, vous propose ses créations originales tout au long du parcours.
Une visite digne des fêtes !
Réservation en ligne (nombre de places limitées)
Billets non remboursables (sauf annulation de notre part)
À partir de 12 ans
Durée 1h30
Vêtements chauds à prévoir |Merci de vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement | Événement non accessible aux personnes à mobilité réduite .
Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93
English : Les visites gourmandes
German : Les visites gourmandes
Italiano :
Espanol :
L’événement Les visites gourmandes Cluny a été mis à jour le 2025-09-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)