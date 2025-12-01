Les visites gourmandes Place du 11 Août 1944 Cluny

Les visites gourmandes

Place du 11 Août 1944 Abbaye de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-28 16:30:00

2025-12-27

La nouveauté de cette seconde édition un chef spécialiste de la cuisine médiévale, vous propose ses créations originales tout au long du parcours.

Une visite digne des fêtes !

Réservation en ligne (nombre de places limitées)

Billets non remboursables (sauf annulation de notre part)

À partir de 12 ans

Durée 1h30

Vêtements chauds à prévoir |Merci de vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement | Événement non accessible aux personnes à mobilité réduite .

71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93

