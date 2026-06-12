Boulogne-sur-Mer

Les Visites guidées Les Mardis Boulogne, une ville nouvelle après guerre

30 rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

– Les mardis BOULOGNE, UNE VILLE NOUVELLE APRES-GUERRE 15 h durée 1 h 30

Descriptif

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Boulogne est un chantier à ciel ouvert. Suivez le guide pour comprendre la Reconstruction le long de la Liane.

Tous les mardis dans le cadre des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer.

Lieu de rv

Au pied de la statue Shake-Hands, quai Gambetta

Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.

Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire. .

30 rue de la Lampe Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10

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English :

L’événement Les Visites guidées Les Mardis Boulogne, une ville nouvelle après guerre Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale