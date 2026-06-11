Boulogne-sur-Mer

Petit train touristique de Boulogne-sur-Mer

Place Godefroy de Bouillon Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-01

Embarquez à bord du Petit Train Touristique pour une découverte commentée et sans effort de Boulogne-sur-Mer.

Un voyage historique et panoramique reliant le premier port de pêche de France à la majestueuse Ville Haute.

Découvrez Boulogne-sur-Mer sous un autre angle à bord de son Petit Train Touristique. Confortablement installé, laissez-vous guider à travers les ruelles chargées d’histoire et les boulevards maritimes de la capitale de la Côte d’Opale.

Le circuit, agrémenté de commentaires audios scénarisés, est idéal pour les familles, les seniors et les passionnés d’histoire. Il offre un panorama complet des incontournables de la cité boulonnaise

La Ville Basse et le Port Plongez au cœur de l’activité maritime, longez les quais animés et admirez la vue sur Nausicaá, le Centre National de la Mer.

La Ville Haute (Cité Fortifiée) Franchissez les portes du XIIIe siècle pour admirer les remparts intacts, le Château-Musée, l’Hôtel de Ville et l’imposante Basilique Notre-Dame avec son dôme culminant à plus de 100 mètres de hauteur.

Grâce à ce parcours sans effort, le relief de la ville ne sera plus un obstacle pour profiter des plus beaux points de vue de la station. .

Place Godefroy de Bouillon Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 80 80 commerce@ville-boulogne-sur-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hop aboard the Tourist Train for a guided, hassle-free tour of Boulogne-sur-Mer.

A historic and scenic journey connecting France’s leading fishing port to the majestic Upper Town.

L’événement Petit train touristique de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale