Les Visites (Im)pertinentes de Mademoiselle Maria K, Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet, Strasbourg

Informations pratiques

Les Visites (Im)pertinentes de Mademoiselle Maria K Samedi 19 septembre, 15h00, 16h30 Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet Bas-Rhin

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Suivez le fil rouge de Mademoiselle Maria K, clown ET tragédienne de rue, encore et toujours spécialiste auto proclamée de « tout ce qui est chiant ! » Nous profiterons de son expertise en mythologie pour découvrir l’histoire des statues et de la villa du Kaysersguet. Restauration, extension ou destruction ? Les options de la conservation du patrimoine n’ont pas de secrets pour elle … Et n’en auront plus pour vous !

(La visite de 16h30 sera en audio description)

Conception et jeu : Cécile Gheerbrant

Conseil clownesque : François Small

Accessoires: Olivier Aguilar

Photos : Gilles Gatoux

Production: Compagnie Les oreilles et la queue

Coproduction : Sur le Pont – CNAREP de La Rochelle / Relais culturel – Théâtre de Haguenau

Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet 8 rue Boecklin, 67000 Strasbourg Strasbourg 67081 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est http://www.lieudeurope.strasbourg.eu https://www.facebook.com/lieudeurope [{« type »: « email », « value »: « lieudeurope@strasbourg.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0368000910 »}] Au XVIIIe siècle, la noblesse et la haute bourgeoisie strasbourgeoises, attirées par le charme du village verdoyant de la Robertsau, y établissent des « Güeter » (maisons de campagne).

En 1784, il en existait 45 dans un village de 256 foyers.

La villa « Kaysersguet » fait partie de ces villégiatures. Aux mains de la famille de Turckheim de 1751 à 1829, la propriété voit se succéder les propriétaires jusqu’à son achat par Heinrich Ludwig Kayser, fondateur des Strassburger Neueste Nachrichten (ancêtre des Dernières Nouvelles d’Alsace) à qui le domaine doit sa dénomination de Kaysersguet.

En 1926, le domaine devient propriété de la ville qui, au début des années 2000, décide d’y établir le Lieu d’Europe ouvert au public depuis 2014. Entre-temps, il aura été le siège d’événements qui l’ont lié à l’histoire de l’Europe. Le domaine abrite également des éléments d’architecture remarquable ainsi que des sculptures récemment restaurées.

Lieu d’éducation à la citoyenneté européenne ouvert à tous, le Lieu d’Europe a pour vocation de faire connaître l’Europe aux citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance à une communauté de valeurs. Tram E : arrêt Robertsau Boecklin.

Suivez le fil rouge de Mademoiselle Maria K, clown ET tragédienne de rue, encore et toujours spécialiste auto proclamée de « tout ce qui est chiant ! » Nous profiterons de son expertise en mythologie…

©Gilles Gatoux