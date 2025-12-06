Les visites nocturnes de l’abbaye de Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny
Les visites nocturnes de l’abbaye de Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny samedi 6 décembre 2025.
Les visites nocturnes de l’abbaye de Cluny
Place du 11 Août 1944 Abbaye et musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27
Vous l’aviez demandé, la voici ! Laissez-vous surprendre par notre visite guidée en nocturne de l’abbaye de Cluny une découverte originale des lieux avec de nouveaux éléments cachés de l’histoire. .
Place du 11 Août 1944 Abbaye et musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93
English : Les visites nocturnes de l’abbaye de Cluny
German : Les visites nocturnes de l’abbaye de Cluny
Italiano :
Espanol :
L’événement Les visites nocturnes de l’abbaye de Cluny Cluny a été mis à jour le 2025-09-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)