Les visites nocturnes de l’abbaye de Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny

Place du 11 Août 1944 Abbaye et musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny Saône-et-Loire

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27

Vous l’aviez demandé, la voici ! Laissez-vous surprendre par notre visite guidée en nocturne de l’abbaye de Cluny une découverte originale des lieux avec de nouveaux éléments cachés de l’histoire. .

