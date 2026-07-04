Les visites théâtralisées du Haras national du Pin Alençon
samedi 4 juillet 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Les visites théâtralisées du Haras national du Pin
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Les Visites Théâtralisées du Haras national du Pin font leur retour cet été
Après le succès de leur première édition, les visites théâtralisées du Haras national du Pin reviennent tout l’été pour une nouvelle saison placée sous le signe de l’Histoire, de l’humour et du spectacle vivant.
Du 4 juillet au 23 août 2026, les visiteurs sont invités à découvrir le domaine autrement grâce à une expérience immersive imaginée avec la compagnie L’Art est Cabré.
Chaque week-end, les allées, les cours et les écuries du Haras deviennent le décor d’une aventure où patrimoine et théâtre se rencontrent.
Visites Théâtralisées
Du 4 juillet au 23 août 2026
Tous les week-ends à 14h
Tarifs
18€ billet adulte
16€ billet réduit
14€ billet enfant
Haras national du Pin, 61310 Le Pin-au-Haras .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les visites théâtralisées du Haras national du Pin
L’événement Les visites théâtralisées du Haras national du Pin Alençon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Alençon (Orne)
- Les Folklores du Monde Alençon 9 juillet 2026
- Pied de Nez Alençon 10 juillet 2026
- Visite de la maquette d’Alençon Alençon 11 juillet 2026
- Visite Alençon, la cité des Ducs Alençon 15 juillet 2026
- Répare ton vélo Alençon 15 juillet 2026