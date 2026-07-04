Informations pratiques

Alençon

Les visites théâtralisées du Haras national du Pin

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Les Visites Théâtralisées du Haras national du Pin font leur retour cet été

Après le succès de leur première édition, les visites théâtralisées du Haras national du Pin reviennent tout l’été pour une nouvelle saison placée sous le signe de l’Histoire, de l’humour et du spectacle vivant.

Du 4 juillet au 23 août 2026, les visiteurs sont invités à découvrir le domaine autrement grâce à une expérience immersive imaginée avec la compagnie L’Art est Cabré.

Chaque week-end, les allées, les cours et les écuries du Haras deviennent le décor d’une aventure où patrimoine et théâtre se rencontrent.

Visites Théâtralisées

Du 4 juillet au 23 août 2026

Tous les week-ends à 14h

Tarifs

18€ billet adulte

16€ billet réduit

14€ billet enfant

Haras national du Pin, 61310 Le Pin-au-Haras .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68

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English : Les visites théâtralisées du Haras national du Pin

L’événement Les visites théâtralisées du Haras national du Pin Alençon a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CUA ALENCON