AGENDA · Saint-Just-Saint-Rambert
Les vitraux de la maison de retraite de la Loire, Maison de retraite de la Loire, Saint-Just-Saint-Rambert
samedi 19 septembre 2026 · Maison de retraite de la Loire · Saint-Just-Saint-Rambert
Informations pratiques
Les vitraux de la maison de retraite de la Loire Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de retraite de la Loire Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
De magnifiques vitraux pour découvrir la vie de Saint Jean Baptiste de la Salle.
Maison de retraite de la Loire Route de Chambles 42170 Saint Just Saint Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes
De magnifiques vitraux pour découvrir la vie de Saint Jean Baptiste de la Salle.
©Mémoire et Patrimoine
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