Informations pratiques

Le Blanc

Les vivants et les morts, dans le Berry traditionnel

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-09 18:00:00

fin : 2026-11-09

Date(s) :

2026-11-09

Conférence sur le thème de l’histoire locale par Jean-Pierre Surrault, agrégé et docteur en histoire Président de l’Académie du Centre.

Devenue populaire, la fête d’Halloween remet à l’honneur les revenants, les sorts, le mystère des âmes venues de l’au-delà. Qu’en était-il de ces thèmes dans le Berry d’autrefois ? .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Conference on archaeology by Didier Dubant, Doctor of History.

L’événement Les vivants et les morts, dans le Berry traditionnel Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne