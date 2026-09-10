Les vivants et les morts, dans le Berry traditionnel Le Blanc
lundi 9 novembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Les vivants et les morts, dans le Berry traditionnel
Rue Pasteur Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-09 18:00:00
fin : 2026-11-09
Date(s) :
2026-11-09
Conférence sur le thème de l’histoire locale par Jean-Pierre Surrault, agrégé et docteur en histoire Président de l’Académie du Centre.
Devenue populaire, la fête d’Halloween remet à l’honneur les revenants, les sorts, le mystère des âmes venues de l’au-delà. Qu’en était-il de ces thèmes dans le Berry d’autrefois ? .
Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference on archaeology by Didier Dubant, Doctor of History.
L’événement Les vivants et les morts, dans le Berry traditionnel Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne
À voir aussi à Le Blanc (Indre)
- En campagne Le Blanc 10 septembre 2026
- Forum des associations Le Blanc 11 septembre 2026
- Concert Les Jacques Tahiti Le Blanc 11 septembre 2026
- Triathlon Brenn’Triman Le Blanc 12 septembre 2026
- Scéne ouverte Le Blanc 16 septembre 2026