Les Voix du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris
Les Voix du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris dimanche 10 mai 2026.
Chanteurs, chanteuses lyriques et comédiens du conservatoire rendront hommage à plusieurs grandes figures reposant au Père-Lachaise : Gioachino Rossini, Alfred de Musset, Théodore Géricault, Sarah Bernhardt, Mouloudji, Anna Karina, Marcel Proust et Reynaldo Hahn.
Dimanche 10 mai à 15h
Rendez-vous à l’entrée principale du Père-Lachaise, au monument aux morts (devant la tombe de Rossini, un peu avant sur la gauche).
Entrée libre, sans réservation.
À l’occasion du Printemps des cimetières, le Conservatoire du 20e arrondissement et le conférencier Claude Schwab proposent une déambulation musicale et théâtrale au cœur du Cimetière du Père-Lachaise.
Le dimanche 10 mai 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T16:30:00+02:00
Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris
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