Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Voix du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris

Les Voix du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris

Les Voix du Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Cimetière du Père-Lachaise

Adresse : 16, rue du Repos

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Chanteurs, chanteuses lyriques et comédiens du conservatoire rendront hommage à plusieurs grandes figures reposant au Père-Lachaise : Gioachino Rossini, Alfred de Musset, Théodore Géricault, Sarah Bernhardt, Mouloudji, Anna Karina, Marcel Proust et Reynaldo Hahn.

Dimanche 10 mai à 15h
Rendez-vous à l’entrée principale du Père-Lachaise, au monument aux morts (devant la tombe de Rossini, un peu avant sur la gauche).

Entrée libre, sans réservation.

À l’occasion du Printemps des cimetières, le Conservatoire du 20e arrondissement et le conférencier Claude Schwab proposent une déambulation musicale et théâtrale au cœur du Cimetière du Père-Lachaise.
Le dimanche 10 mai 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T16:30:00+02:00

Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos  75020 Paris


Afficher la carte du lieu Cimetière du Père-Lachaise et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)