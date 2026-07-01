Les Wriggles se mettent en quatre, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre
jeudi 15 avril 2027 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre
Informations pratiques
Les Wriggles se mettent en quatre Jeudi 15 avril 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique
De 8 € à 22 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-15T20:00:00+02:00 – 2027-04-15T21:30:00+02:00
Fin : 2027-04-15T20:00:00+02:00 – 2027-04-15T21:30:00+02:00
Les Wriggles – Chanson française
Connaissez-vous Poupine le lapin, Thierry le chasseur ou Julie la petite olive ? Ces drôles de personnages au destin souvent absurde peuplent les chansons des Wriggles. Dissout en 2009, reformé en 2018, le groupe toujours vêtu de rouge reste fidèle à la formule qui a fait son succès à la fin des années 1990 : des chansons à texte, des guitares acoustiques et des mises en scène chorégraphiées proches du sketch pour chanter avec bonne humeur les grandes et petites contradictions de nos vies. Aux côtés des classiques, le quatuor présente de nouvelles chansons, dont la poétique Aimé, l’électrique Sboudibou ou la brûlante Barbeuc Party, issues de leur album Quatre Étoiles.
Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]
Connaissez-vous Poupine le lapin, Thierry le chasseur ou Julie la petite olive ? Ces drôles de personnages au destin souvent absurde peuplent les chansons des Wriggles. Jeune public famille
Pauline Désanneaux
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