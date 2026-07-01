Les yeux de Taqqi, Espace Jean Marie Poirier, Sucy-en-Brie
mercredi 16 décembre 2026 · Espace Jean Marie Poirier · Sucy-en-Brie
Informations pratiques
Les yeux de Taqqi 16 et 17 décembre Espace Jean Marie Poirier Val-de-Marne
En fonction des lieux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:15:00+01:00
Fin : 2026-12-17T10:00:00+01:00 – 2026-12-17T10:45:00+01:00
Théâtre et marionnettes – Jeune public dès 4 ans
“ Tuer son ours pour affronter ses peurs… Manger du chien…Y laisser quelques plumes aussi… ” C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland.
Espace Jean Marie Poirier 1 rue des fontaines, Sucy en brie Sucy-en-Brie 94370 Le Grand Val Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tina.sarrafi@dervichediffusion.com »}]
Paname Pilotis – Cédric Revollon Marionnettes Théâtre
Alejandro Guerrero
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