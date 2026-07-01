Les yeux de Taqqi, Espace Jean Marie Poirier, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Les yeux de Taqqi 16 et 17 décembre Espace Jean Marie Poirier Val-de-Marne

En fonction des lieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:15:00+01:00

Fin : 2026-12-17T10:00:00+01:00 – 2026-12-17T10:45:00+01:00

Théâtre et marionnettes – Jeune public dès 4 ans

“ Tuer son ours pour affronter ses peurs… Manger du chien…Y laisser quelques plumes aussi… ” C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”.

À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland.

Espace Jean Marie Poirier 1 rue des fontaines, Sucy en brie Sucy-en-Brie 94370 Le Grand Val Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tina.sarrafi@dervichediffusion.com »}]

Paname Pilotis – Cédric Revollon Marionnettes Théâtre

Alejandro Guerrero