Les Zest’ivales Lectures au parc par les médiathécaires Monistrol-sur-Loire
jeudi 23 juillet 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Les Zest’ivales Lectures au parc par les médiathécaires
Parc du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Lectures au parc par les médiathécaires.
Pour enfants de tous âges.
A 10h30, au parc du château
Si mauvais temps, repli à la médiathèque
.
Parc du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Storytime in the park hosted by the librarians.
For children of all ages.
At 10:30 a.m., at the Château Park
In case of bad weather, the event will be moved to the library
L’événement Les Zest’ivales Lectures au parc par les médiathécaires Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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