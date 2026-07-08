Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Les Zest’ivales Lectures au parc par les médiathécaires

Parc du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Lectures au parc par les médiathécaires.

Pour enfants de tous âges.

A 10h30, au parc du château

Si mauvais temps, repli à la médiathèque

.

Parc du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Storytime in the park hosted by the librarians.

For children of all ages.

At 10:30 a.m., at the Château Park

In case of bad weather, the event will be moved to the library

L’événement Les Zest’ivales Lectures au parc par les médiathécaires Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron