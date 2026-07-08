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AGENDA · Monistrol-sur-Loire

Les Zest’ivales Lectures au parc par les médiathécaires Monistrol-sur-Loire

jeudi 23 juillet 2026 · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Parc du château
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

Les Zest’ivales Lectures au parc par les médiathécaires

Parc du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Lectures au parc par les médiathécaires.
Pour enfants de tous âges.
A 10h30, au parc du château
Si mauvais temps, repli à la médiathèque
  .

Parc du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

Storytime in the park hosted by the librarians.
For children of all ages.
At 10:30 a.m., at the Château Park
In case of bad weather, the event will be moved to the library

L’événement Les Zest’ivales Lectures au parc par les médiathécaires Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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