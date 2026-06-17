Bal folk avec Maka Place de la victoire Monistrol-sur-Loire vendredi 10 juillet 2026.

Monistrol-sur-Loire

Bal folk avec Maka

Place de la victoire Monistrol-sur-loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un métissage d’imaginations et de cultures.

Une communion de corps et de cœurs dans la danse.

Un bal folk aux mille couleur

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Place de la victoire Monistrol-sur-loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

A blend of imaginations and cultures.

A union of bodies and hearts through dance.

A folk dance party bursting with color

L’événement Bal folk avec Maka Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron