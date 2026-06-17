Bal folk avec Maka Place de la victoire Monistrol-sur-Loire
Bal folk avec Maka Place de la victoire Monistrol-sur-Loire vendredi 10 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Bal folk avec Maka
Place de la victoire Monistrol-sur-loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Un métissage d’imaginations et de cultures.
Une communion de corps et de cœurs dans la danse.
Un bal folk aux mille couleur
.
Place de la victoire Monistrol-sur-loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
A blend of imaginations and cultures.
A union of bodies and hearts through dance.
A folk dance party bursting with color
L’événement Bal folk avec Maka Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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