Spectacle Enfants d’argile MJC le Monteil Monistrol-sur-Loire
Spectacle Enfants d’argile MJC le Monteil Monistrol-sur-Loire jeudi 9 juillet 2026.
Spectacle Enfants d’argile
MJC le Monteil 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Enfants d’argile est une forme hybride entre transmission et création, qui propose à un groupe d’enfants des expérimentations chorégraphiques par l’exploration de la matière terre.
Une création participative danse et terre
A partir de 8 ans
Durée 1h30
.
MJC le Monteil 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Enfants d?argile is a hybrid between transmission and creation, offering a group of children the chance to experiment with choreography through the exploration of clay.
A participatory creation: dance and clay
Ages 8 and up
Duration: 1h30
