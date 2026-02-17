Spectacle Enfants d’argile MJC le Monteil Monistrol-sur-Loire

Spectacle Enfants d’argile

MJC le Monteil 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Enfants d’argile est une forme hybride entre transmission et création, qui propose à un groupe d’enfants des expérimentations chorégraphiques par l’exploration de la matière terre.

Une création participative danse et terre

A partir de 8 ans

Durée 1h30

English :

Enfants d?argile is a hybrid between transmission and creation, offering a group of children the chance to experiment with choreography through the exploration of clay.

A participatory creation: dance and clay

Ages 8 and up

Duration: 1h30

