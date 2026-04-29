L’Escale des Saveurs | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac
L’Escale des Saveurs | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac vendredi 3 juillet 2026.
Cognac
L’Escale des Saveurs | Charentes In Flow
La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-08-28 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Tous les vendredis de juillet et août, on déconnecte totalement avec l’Escale des Saveurs.
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La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 96 06 22 laurette@charentesinflow.fr
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English :
Every Friday in July and August, the Escale des Saveurs takes you off the beaten track.
L’événement L’Escale des Saveurs | Charentes In Flow Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac
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