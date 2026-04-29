L’Escale des Saveurs | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac

Cognac

L’Escale des Saveurs | Charentes In Flow

La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-08-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Tous les vendredis de juillet et août, on déconnecte totalement avec l’Escale des Saveurs.

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La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 96 06 22 laurette@charentesinflow.fr

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English :

Every Friday in July and August, the Escale des Saveurs takes you off the beaten track.

L’événement L’Escale des Saveurs | Charentes In Flow Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac