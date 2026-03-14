LesCaribéennesDeMai20 Pablo Murgier Solo Le Baiser Salé Paris

À la croisée des mondes, Pablo Murgier façonne une musique libre et vibrante, quelque part entre le jazz contemporain, l’écriture classique et l’énergie du rock et des musiques latino-américaines. Pianiste et compositeur curieux, il revendique un jazz ouvert, sans frontières, où l’improvisation est avant tout une affaire de jeu, d’écoute et de plaisir partagé.

Dans cette version solo, le piano devient un terrain d’expression directe, intime et sans filtre. On y croise autant l’héritage de Brad Mehldau que l’élan rythmique d’un Gonzalo Rubalcaba, avec ce goût pour les contrastes : grooves tendus, envolées lumineuses, silences suspendus. La musique respire, surprend, accroche.

Seul au clavier, Pablo Murgier concentre l’essence de son trio : une énergie brute, une écriture sensible et une vraie liberté de ton. Un solo habité, généreux, qui invite à l’écoute autant qu’au lâcher-prise.

Chaque note de Pablo Murgier raconte, frappe et touche à la fois.

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 13 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-01T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T19:30:00+02:00_2026-04-30T21:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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