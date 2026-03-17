L’Espagne 1936 : La démocratie assassinée. Fnac St Lazare Paris

« La cause des enfants » de

Keren Célia :

Durant

la guerre civile espagnole, près de 15 000 enfants sont évacués de la zone

républicaine en France. C’est à ce phénomène méconnu que s’intéresse cet

ouvrage, étudiant l’évacuation de ces enfants comme le résultat d’une

mobilisation et en la resituant dans l’histoire des engagements face à la

guerre d’Espagne, comme celle des mouvements sociaux.

Durant

la guerre civile espagnole, près de 15 000 enfants originaires de la zone

républicaine sont envoyés en France. Filles et garçons de 5 à 15 ans environ,

ils sont généralement inscrits par leurs parents pour être placés dans des

familles d’accueil françaises ou dans des maisons d’enfants créées pour eux.

Loin d’être centralisée, cette opération humanitaire engage une constellation

d’acteurs très divers, et souvent rivaux.

Tout l’enjeu du livre est de comprendre l’engouement autour de cette cause, de

la gauche de Front populaire aux intellectuels catholiques, du Vatican à des

militantes féministes. L’aide à l’enfance offre en effet une voie pour agir,

tout en esquivant les dilemmes posés par cette guerre, la non-intervention et

la politique européenne de l’époque : pacifisme ou antifascisme ? sécurité ou

solidarité ? liberté ou soumission au pape ? Face à ces questions souvent

posées en termes dichotomiques, des groupes prennent la tangente : l’aide à

l’enfance les autorise à jouer sur les ambivalences d’une » cause refuge

« , pas vraiment politique, sans être tout à fait neutre – car seuls les

enfants de l’Espagne républicaine seront accueillis en France…

Suivant pas à pas ces acteurs dans leur diversité et resituant cette

mobilisation dans un contexte transnational et dans l’histoire des mouvements

sociaux des années 1930, Célia Keren lève ici le voile sur un phénomène peu

connu de la guerre d’Espagne.

« La Guerre d’Espagne 1936-1939.

La démocratie assassinée » de Pierre Salmon et Mercedes Yusta :

Espagne,

juillet 1936. Un putsch tente d’abattre la République. L’assassinat de la

démocratie par des militaires, des monarchistes et des fascistes était

prémédité de longue date. L’intensité de la réaction populaire et de la

résistance du régime, moins attendue, transforme ce conflit en une guerre

sanglante de presque trois ans. Une guerre à la fois politique et sociale,

civile et internationale: Mussolini et Hitler soutiennent les troupes du

général Franco, l’URSS s’engage du côté républicain alors que les démocraties

libérales s’abstiennent. Le monde regarde l’Espagne et se mobilise pour cette

guerre qui fait plus de 500 000 morts et autant d’exilés.

Aujourd’hui, de nombreuses recherches et archives, mais aussi des témoignages,

permettent d’écrire une nouvelle histoire de la guerre d’Espagne. Cette

histoire dévoile le long travail de sape de la démocratie par les forces

réactionnaires et l’extrême droite espagnole, bien avant 1936. Elle montre les

mécanismes profonds de la dictature franquiste et se penche enfin sur

l’expérience au jour le jour des acteurs de cet épisode majeur du XXe siècle

européen.

Venez rencontrer Célia Keren, auteure de La cause des enfants, ainsi que Mercedes Yusta et Pierre Salmon, auteurs de La guerre d’Espagne 1936-1939. La démocratie assassinée, à la Fnac Saint‑Lazare, pour une rencontre consacrée à la guerre civile espagnole qui sera suivie d’une séance de dédicaces.

Le vendredi 08 juin 2029

de 18h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre, accès dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2029-06-08T21:00:00+02:00

fin : 2029-06-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2029-06-08T18:00:00+02:00_2029-06-08T20:00:00+02:00

Fnac St Lazare 109 rue St Lazare 75009 Paris



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