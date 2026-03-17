L’Espagne 1936 : La démocratie assassinée. Fnac St Lazare Paris
L’Espagne 1936 : La démocratie assassinée. Fnac St Lazare Paris vendredi 8 juin 2029.
« La cause des enfants » de
Keren Célia :
Durant
la guerre civile espagnole, près de 15 000 enfants sont évacués de la zone
républicaine en France. C’est à ce phénomène méconnu que s’intéresse cet
ouvrage, étudiant l’évacuation de ces enfants comme le résultat d’une
mobilisation et en la resituant dans l’histoire des engagements face à la
guerre d’Espagne, comme celle des mouvements sociaux.
Durant
la guerre civile espagnole, près de 15 000 enfants originaires de la zone
républicaine sont envoyés en France. Filles et garçons de 5 à 15 ans environ,
ils sont généralement inscrits par leurs parents pour être placés dans des
familles d’accueil françaises ou dans des maisons d’enfants créées pour eux.
Loin d’être centralisée, cette opération humanitaire engage une constellation
d’acteurs très divers, et souvent rivaux.
Tout l’enjeu du livre est de comprendre l’engouement autour de cette cause, de
la gauche de Front populaire aux intellectuels catholiques, du Vatican à des
militantes féministes. L’aide à l’enfance offre en effet une voie pour agir,
tout en esquivant les dilemmes posés par cette guerre, la non-intervention et
la politique européenne de l’époque : pacifisme ou antifascisme ? sécurité ou
solidarité ? liberté ou soumission au pape ? Face à ces questions souvent
posées en termes dichotomiques, des groupes prennent la tangente : l’aide à
l’enfance les autorise à jouer sur les ambivalences d’une » cause refuge
« , pas vraiment politique, sans être tout à fait neutre – car seuls les
enfants de l’Espagne républicaine seront accueillis en France…
Suivant pas à pas ces acteurs dans leur diversité et resituant cette
mobilisation dans un contexte transnational et dans l’histoire des mouvements
sociaux des années 1930, Célia Keren lève ici le voile sur un phénomène peu
connu de la guerre d’Espagne.
« La Guerre d’Espagne 1936-1939.
La démocratie assassinée » de Pierre Salmon et Mercedes Yusta :
Espagne,
juillet 1936. Un putsch tente d’abattre la République. L’assassinat de la
démocratie par des militaires, des monarchistes et des fascistes était
prémédité de longue date. L’intensité de la réaction populaire et de la
résistance du régime, moins attendue, transforme ce conflit en une guerre
sanglante de presque trois ans. Une guerre à la fois politique et sociale,
civile et internationale: Mussolini et Hitler soutiennent les troupes du
général Franco, l’URSS s’engage du côté républicain alors que les démocraties
libérales s’abstiennent. Le monde regarde l’Espagne et se mobilise pour cette
guerre qui fait plus de 500 000 morts et autant d’exilés.
Aujourd’hui, de nombreuses recherches et archives, mais aussi des témoignages,
permettent d’écrire une nouvelle histoire de la guerre d’Espagne. Cette
histoire dévoile le long travail de sape de la démocratie par les forces
réactionnaires et l’extrême droite espagnole, bien avant 1936. Elle montre les
mécanismes profonds de la dictature franquiste et se penche enfin sur
l’expérience au jour le jour des acteurs de cet épisode majeur du XXe siècle
européen.
Venez rencontrer Célia Keren, auteure de La cause des enfants, ainsi que Mercedes Yusta et Pierre Salmon, auteurs de La guerre d’Espagne 1936-1939. La démocratie assassinée, à la Fnac Saint‑Lazare, pour une rencontre consacrée à la guerre civile espagnole qui sera suivie d’une séance de dédicaces.
Le vendredi 08 juin 2029
de 18h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre, accès dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2029-06-08T21:00:00+02:00
fin : 2029-06-08T23:00:00+02:00
Date(s) : 2029-06-08T18:00:00+02:00_2029-06-08T20:00:00+02:00
Fnac St Lazare 109 rue St Lazare 75009 Paris
Afficher la carte du lieu Fnac St Lazare et trouvez le meilleur itinéraire