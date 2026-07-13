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Let there be rock the Lords of Altamont Moulin du rousseau Périgueux

samedi 18 juillet 2026 · Moulin du rousseau · Périgueux

Let there be rock the Lords of Altamont Moulin du rousseau Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Moulin du rousseau
Adresse
7 Chemin du Rousseau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Let there be rock the Lords of Altamont

Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

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Dans le cadre de Let There be Rock en partenariat avec la ville de Périgueux
⫸ Orga Some Produkt
INFOS PRATIQUES :
Concert 20h30
Gratuit !
Voir moins   .

Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 68 11 

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English : Let there be rock the Lords of Altamont

L’événement Let there be rock the Lords of Altamont Périgueux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Communal de Périgueux

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