Let there be rock the Lords of Altamont Moulin du rousseau Périgueux
samedi 18 juillet 2026 · Moulin du rousseau · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Let there be rock the Lords of Altamont
Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
↪︎
( ́ )
Dans le cadre de Let There be Rock en partenariat avec la ville de Périgueux
⫸ Orga Some Produkt
INFOS PRATIQUES :
Concert 20h30
Gratuit !
Voir moins .
Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 68 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Let there be rock the Lords of Altamont
L’événement Let there be rock the Lords of Altamont Périgueux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Visite des toits de la cathédrale Saint-Front Place de la Clautre Périgueux 13 juillet 2026
- Fête nationale Périgueux Boulevards Périgueux 14 juillet 2026
- Le Bal du 14 juillet au Rempart Le rempart Périgueux 14 juillet 2026
- Concert Aurélien Barnes Sextet place de la clautre Périgueux 14 juillet 2026
- Exposition Les chrétiens d’Ukraine Rue Denfert-Rochereau Périgueux 15 juillet 2026