Let there be rock the Lords of Altamont Moulin du rousseau Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Let there be rock the Lords of Altamont

Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

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Dans le cadre de Let There be Rock en partenariat avec la ville de Périgueux

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INFOS PRATIQUES :

Concert 20h30

Gratuit !

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Moulin du rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 68 11

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English : Let there be rock the Lords of Altamont

L’événement Let there be rock the Lords of Altamont Périgueux a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Communal de Périgueux