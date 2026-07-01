L’été au bord du lac, Médiathèque Grand M, Toulouse
vendredi 3 juillet 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
L’été au bord du lac Vendredi 3 juillet, 17h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00
Vendredi 3 juillet – 17h
Les bibliothécaires de la Médiathèque Grand M ont préparé des histoires pleines de surprises et vous convient à un voyage musical envoûtant, accompagnées à la harpe.
Dans le cadre de L’été au bord du lac de la Reynerie, du 2 juillet au 29 août.
Durée : 2h
Base nautique et de loisirs Reynerie
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Lectures
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