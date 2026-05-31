L’été ça nous anime, Rue de Châtillon, centre Alain Savary, Rennes

L’été ça nous anime 16 et 28 juillet Rue de Châtillon, centre Alain Savary Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T13:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00

Animations en extérieures et gratuite sur les thématiques suivantes :

Sciences

Stop motion

Arts plastiques

Thâtre d’ombres

Spectacle vivant

Cirque

Philo

Nature

Ouvert à toutes et tous

Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rue de Châtillon, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Animation pour enfants, jeunes et familles gratuites