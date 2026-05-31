L’été ça nous anime, Rue de Châtillon, centre Alain Savary, Rennes
L’été ça nous anime, Rue de Châtillon, centre Alain Savary, Rennes jeudi 16 juillet 2026.
L’été ça nous anime 16 et 28 juillet Rue de Châtillon, centre Alain Savary Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T13:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00
Animations en extérieures et gratuite sur les thématiques suivantes :
Sciences
Stop motion
Arts plastiques
Thâtre d’ombres
Spectacle vivant
Cirque
Philo
Nature
Ouvert à toutes et tous
Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rue de Châtillon, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Animation pour enfants, jeunes et familles gratuites
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