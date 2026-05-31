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L’été ça nous anime, Rue de Châtillon, centre Alain Savary, Rennes

L’été ça nous anime, Rue de Châtillon, centre Alain Savary, Rennes

L’été ça nous anime, Rue de Châtillon, centre Alain Savary, Rennes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Rue de Châtillon, centre Alain Savary

Adresse : Rue de Châtillon, Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

L’été ça nous anime 16 et 28 juillet Rue de Châtillon, centre Alain Savary Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T13:00:00+02:00 – 2026-07-28T19:00:00+02:00

Animations en extérieures et gratuite sur les thématiques suivantes :
Sciences
Stop motion
Arts plastiques
Thâtre d’ombres
Spectacle vivant
Cirque
Philo
Nature

Ouvert à toutes et tous

Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rue de Châtillon, Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Animation pour enfants, jeunes et familles gratuites

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