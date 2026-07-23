L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies Belin-Béliet
jeudi 6 août 2026 · Belin-Béliet
Informations pratiques
Belin-Béliet
L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies
Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Bernard, exploitant forestier et Président de la DFCI vous fera découvrir le massif forestier des Landes de Gascogne. Il vous expliquera l’origine, la culture, l’exploitation forestière de la plus grande forêt artificielle d’Europe occidentale conduite intensivement en une monoculture de pin maritime.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
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English : L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies
L’événement L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Val de l’Eyre
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