Informations pratiques

Belin-Béliet

L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies

Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Bernard, exploitant forestier et Président de la DFCI vous fera découvrir le massif forestier des Landes de Gascogne. Il vous expliquera l’origine, la culture, l’exploitation forestière de la plus grande forêt artificielle d’Europe occidentale conduite intensivement en une monoculture de pin maritime.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies

L’événement L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Val de l’Eyre