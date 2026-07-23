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L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies Belin-Béliet

jeudi 6 août 2026 · Belin-Béliet

L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies Belin-Béliet

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
33830 Belin-Béliet
Département
Gironde
Tarif

Belin-Béliet

L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies

Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Bernard, exploitant forestier et Président de la DFCI vous fera découvrir le massif forestier des Landes de Gascogne. Il vous expliquera l’origine, la culture, l’exploitation forestière de la plus grande forêt artificielle d’Europe occidentale conduite intensivement en une monoculture de pin maritime.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr   .

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11  tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies

L’événement L’été de l’Office Découvrir une exploitation forestière et les ravages des incendies Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Val de l’Eyre

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