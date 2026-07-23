L’été de l’Office Initiation à l’astronomie Airial de Mons Belin-Béliet

Informations pratiques

Belin-Béliet

L’été de l’Office Initiation à l’astronomie

Airial de Mons 2002 Route de Mons Belin-Béliet Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Le club Bételgeuse vous invite à une initiation à l’observation du ciel nocturne, avec un focus sur les comètes et planètes.

Cette animation se déroule à l’airial de Mons, un site d’exception reconnu pour la qualité de son ciel, au cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, récemment labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE).

Laissez-vous emporter par cette sortie nocturne magique, une expérience immersive qui vous mettra des étoiles plein les yeux.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Airial de Mons 2002 Route de Mons Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Initiation à l’astronomie

L’événement L’été de l’Office Initiation à l’astronomie Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Val de l’Eyre